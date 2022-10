Binotto torna a parlare del caso budget cap: “temo si tratterà di neve al sole! Se c’è stato il rinvio è perchè il team cerca di difendersi”

SportFair

Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gp del Giappone di Formula 1. Max Verstappen ha conquistato la pole position a Suzuka, rischiando però una penalità per aver ostacolato Norris nel Q3. L’olandese ha ricevuto solo una reprimenda e, dunque, domani partirà dalla prima casella in griglia di partenza, davanti a Leclerc e Sainz.

Mentre i piloti si preparano alla gara di domani, secondo match point di Vertappen, nel paddock si parla ancora del caso budget cap e si attende la comunicazione della FIA, rinviata a lunedì 10 ottobre.

Ai microfoni Sky Mattia Binotto è tornato a parlare della vicenda: “la decisione è stata posticipata a lunedì e questo significa che ci sono delle discussioni in atto, significa che ci sono dei punti in cui ci sono delle contestazioni della Fia e il team sta cercando di difendersi. Indipendentemente da quanto emergerà temo che si tratterà di neve che si è sciolta al sole, penso tutte queste decisioni, il modo in cui è stato interpretato il regolamento finanziario e quello che verrà concesso, perché secondo me alla fine verrà concesso qualcosa, venga fuori e in modo trasparente“, ha dichiarato il team principal Ferrari.

“Dobbiamo sapere quali sono state le discussioni, quello che sarà concesso a questi team, perché è stato un vantaggio diretto e noi dobbiamo capire come sono i regolamenti perché le norme erano chiare dall’inizio, sono stati discussi, non capiamo l’esigenza di fare modifiche oggi, a prescindere dal fatto che si tratti del primo anno della loro applicazione. Con la Fia ci sono sempre stati scambi continui per chiarirli. Vediamo. Sono un po’ pessimista, ma la cosa più importante sarà la trasparenza e la chiarezza da parte della Fia“, ha concluso.