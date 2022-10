Binotto alza la voce: “Perez deve essere penalizzato, meritavamo di vincere”

SportFair

E’ ancora alta l’attesa per la decisione sull’indagine contro Perez. Il gran premio di Formula 1 a Singapore ha regalato tanti colpi di scena e si è concluso con la vittoria del pilota della Red Bull. Al secondo posto si è classificato il ferrarista Leclerc, poi Sainz. Deludente la prestazione di Verstappen (settimo), la vittoria del Mondiale è rimandata.

Perez rischia una penalità per il comportamento in regime di Safety Car, il team principal della Ferrari Binotto mette le cose in chiaro. “Per quelli che sono i dati a disposizione, ci sono due infrazioni di Perez. Se si guarda al passato ci sono 10″ di penalità. Ci dispiace che la decisione non sia stata presa nel corso del GP anche per la gestione dello stesso da parte di Leclerc che ha rischiato molto”.

“Da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, anche dal punto di vista strategico, interpretando nella maniera migliore un fine-settimana complicato. Una bella reazione dopo i problemi del recente passato, ma sono deluso perché meritavamo di vincere”.