Bezzecchi in pole, prima fila tutta Ducati a Buriram: la griglia di partenza del Gp della Thailandia

Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gp della Thailandia di MotoGP. I piloti si sono sfidati in pista a colpi di giri veloci e, alla fine, è un fantastico Bezzecchi a festeggiare per una strepitosa pole position, la prima in top class.

Il pilota della Mooney VR46 si è lasciato alle spalle Jorge Martin e Pecco Bagnaia, per una prima fila tutta Ducati. Quarto invece il leader del Mondiale, Quartaro, mentre Aleix Espargaro è fuori dalla top 10.

La griglia di partenza del Gp della Thailandia

1ª fila: 1. Bezzecchi, 2. Martin, 3. Bagnaia

2ª fila: 4. Quartararo, 5. Zarco, 6. Bastianini

3ª fila: 7. Miller, 8. Marquez M., 9. Marini

4ª fila: 10. Rins, 11. Oliveira, 12. Binder B.

5ª fila: 13. Espargaro A., 14. Morbidelli, 15. Crutchlow

6ª fila: 16. Fernandez, 17. Vinales, 18. Gardner

7ª fila: 19. Espargaro P., 20. Marquez A., 21. Di Giannantonio

8ª fila: 22. Nagashima, 23 Binder D., 24. Petrucci