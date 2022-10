Berrettini out per infortunio: salta anche il torneo di Parigi Bercy

SportFair

Ancora brutte notizie per Matteo Berrettini. Il tennista romano è reduce dalla sconfitta in finale a Napoli contro Lorenzo Musetti e dalla rinuncia al torneo di Vienna. Gli ultimi risultati hanno compromesso la qualificazione alle Finals, Berrettini e Sinner sono fuori dalla corsa.

L’ultima novità riguarda proprio Matteo Berrettini, costretto a saltare anche il torneo di Parigi Bercy. Il romano non ha ancora recuperato dal problema al piede, rimediato negli ultimi match del torneo di Napoli. Si tratta di una brutta tegola per i colori italiani, Berrettini è un punto di riferimento e un tennista in grado di arrivare fino in fondo a qualsiasi competizione.