Berrettini in semifinale a Napoli! Daniel ko in due set

SportFair

Matteo Berrettini non si ferma. Il tennista italiano, numero 16 del ranking ATP, avanza senza troppi problemi al torneo ATP di Napoli. Il romano, che sta lottando per restare aggrappato alle ultime speranze per rientrare alle ATP Finals di Torino, ha trionfato questa mattina contro Taro Daniel.

Berrettini ha tronfato contro l’avversario giapponese, 95° della classifica mondiale, in soli due set: il match è terminato dopo un’ora e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3.

Berrettini stacca il pass per le semifinali di domani, nelle quali sfiderà il vincente del match tra Zhang e McDonald. A breve scenderà in campo l’altro italiano ancora in gara al torneo ATP di Napoli, Lorenzo Musetti.

Le parole di Berrettini

“Uno dei posti più belli del mondo, giochiamo accanto al mare, è bellissimo. Atmosfera incredibile. Ho giocato un buon match, sono stato aggressivo sin dal primo game, non ho dato a Daniel chance di organizzarsi, sapevo cosa aspettarmi da lui. Ho giocato bene. E’ molto importante avere la mia famiglia qui, mi portavano quando ero piccolo, mi portavano ovunque, è giusto che siano qui anche adesso“, ha dichiarato Berrettini a fine match.