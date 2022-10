Brutto colpo per l’Italia del tennis: Berrettini e Sinner fuori dalle Finals

SportFair

Un brutto colpo per i colori itlaliani del tennis: Berrettini e Sinner sono esclusi dalle Finals. Felix Auger-Aliassime è in un momento magico ed è riuscito a piazzare la dodicesima vittoria consecutiva. Il canadese è volato in finale nell’Atp 500 di Basilea, l’impresa è arrivata al termine di una grandissima prestazione contro Alcaraz in semifinale. La partita si è chiusa 6-3 6-2.

Il canadeseè stato autore di una grandissima prestazione e la vittoria contro lo spagnolo non è stata mai in dubbio. Auger-Aliassime è reduce da due tornei vinti ed è vicinissimo anche al biglietto per le Finals. Si tratta di una brutta notizia per Berrettini e Sinner, esclusi dalla corsa. Aliassime è ormai irraggiungibile, nemmeno con una vittoria a Bercy di uno dei due italiani e Aliassime a secco di punti.