Berrettini ha una nuova fiamma: il campione azzurro pizzicato con Paola Di Benedetto

Matteo Berrettini è uno dei tennisti italiani più chiacchierati, non solo per le sue prestazioni in campo e per gli splendidi traguardi raggiunti, ma anche per questioni di gossip.

Il tennista romano ha stregato tutte le donne, italiane e non solo, col suo fascino e le sue questioni di cuore interessano a molti. Dopo la lunga storia con la collega australiana Ajla Tomljanovic, Berrettini è stato associato alla modella Meredith Mickelson, con la quale avrebbe avuto un breve flirt.

Adesso, sembra che Matteo abbia optato per una bellezza tutta italiana: secondo The Pipol Gossip, Berrettini starebbe frequentando Paola Di Benedetto, ex di Federico Rossi di Benji e Fede e di Rkomi.

La showgirl e conduttrice radiofonica, ex vincitrice del Grande Fratello Vip, ed ex Madre Natura, avrebbe conosciuto il tennista tramite i social, per poi incontrarlo di persona a Torino.

Secondo Deianira Marzano, esperta di gossip, Berrettini ha fatto arrivare dei fiori in radio, senza nome. Dopo questo gesto lei sarebbe andata a Torino per motivi di lavoro e avrebbe incontrato il campione azzurro.