Berrettini costretto ad un altro stop, salta Parigi-Bercy: “avevo bisogno più tempo”

SportFair

Al torneo ATP di Napoli, vinto da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini ha manifestato alcuni problemi al piede che gli hanno impedito di giocare al meglio e, soprattutto, di partecipare ai due tornei successivi, importanti per lui per lottare per un pass per le Finals, comunque difficile da ottenere.

Berrettini ha dovuto saltare il torneo di Vienna e oggi ha annunciato anche il suo forfait dal torneo ATP di Parigi Bercy. “Ho provato di tutto per essere pronto per Paris Bercy, ma purtroppo avevo bisogno di un po’ più di tempo. Il mio obiettivo ora è rappresentare l’Italia alle finali di Coppa Davis“, ha scritto il tennista romano sui social.

Ormai per Berrettini non ci sono più chance di accedere alle Finals di Torino, quindi il tennista italiano ha preferito rinunciare al torneo parigino per recuperare al meglio in vista della Coppa Davis.