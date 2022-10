Berrettini alza bandiera bianca: Matteo salta l’ATP di Vienna

SportFair

La notizia era nell’aria e pochi minuti fa è arrivata la conferma: Matteo Berrettini salta il torneo ATP di Vienna. Il tennista romano, sconfitto ieri in finale a Napoli dal connazionale Lorenzo Musetti, ha avuto problemi al piede negli ultimi match e proprio per questi è costretto a saltare il prossimo appuntamento.

Ad annunciare il forfait è stato Berrettini stesso con un post sui social: “complimenti al mio grande amico Lorenzo Musetti per il titolo a Napoli. E grazie a tutti i fan per l’incredibile supporto durante tutta la settimana 🙏. A seguito di molteplici valutazioni di esperti medici sul piede sinistro, sono stato informato che non potrò competere al @erstebankopen di Vienna. Farò tutto il possibile per tentare di essere pronto a competere a Parigi. Grazie sempre a tutti per i messaggi gentili❤️“.