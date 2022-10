Furia Barcellona per l’arbitraggio contro l’Inter: i catalani pronti a sporgere denuncia all’UEFA

SportFair

Polemiche sempre più evidenti dopo l’ultima giornata di Champions League. Il terzo turno ha regalato la sfida tra Inter e Barcellona, partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi era reduce da un periodo da dimenticare, in particolar modo la sconfitta contro la Roma aveva fatto scattare più di un campanello d’allarme. La squadra è tornata subito a San Siro per la sfida contro gli spagnoli e il risultato è stato molto diverso.

La partita si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol di Calhanoglu alla fine del primo tempo. Il Barcellona può recriminare per due episodi discutibili. Il primo al 68′: brutta uscita di Onana, il calciatore del Barcellona Ansu Fati sfiora il pallone con la mano e Pedri sigla in pareggio. L’arbitro viene richiamato al Var e annulla il gol. La decisione è più che discutibile. Ansu Fati tocca il pallone con la mano ma non cambia direzione, in più il tocco è arrivato dopo una deviazione del portiere Onana che annulla la volontarietà del calciatore del Barcellona. Al 92′ episodio in area di rigore, Dumfries tocca il pallone con la mano, le immagini confermano ma il direttore di gara non concede il penalty.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da ‘Il Mundo Deportivo’ il Barcellona è pronto a sporgere denuncia alla UEFA per l’arbitraggio di Slavko Vincic. Nel mirino proprio il gol annullato a Pedri e il mancato rigore concesso per il tocco di mano di Dumfries.