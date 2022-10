Bandiera rossa nelle FP2 del Gp del Messico: Leclerc a muro | VIDEO

Interrotta la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico di Formula 1. All’Autodromo Hermano Rodriguez si è infatti registrato un incidente che ha costretto alla sospensione della sessione.

Charles Leclerc è finito a muro durante le FP2 messicane ed è stato costretto a toranre ai box. La sessione è ricominciata dopo svariati minuti di sospensione, necessari per rimuovere la vettura e i detriti finiti in pista.

Panca do #leclerc no TL2 do #GPMexico pic.twitter.com/ljc4t7ej1V

— F1 me obriga a beber (@f1meobrigabeber) October 28, 2022