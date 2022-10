Banchero regala spettacolo al debutto: i risultati delle partite NBA

SportFair

Dopo le due partite andate in scena ieri, che hanno dato ufficialmente il via alla nuova stagione di NBA, sono scese in campo nella notte italiana le altre squadre del campionato statunitense della palla a spicchi, il più amato e seguito al mondo.

Lo spettacolo non è di certo mancato, tra giocate da sogno, deludenti sconfitte e sorprese.

Tutti i risultati NBA

L’Italia non può fare a meno di restare affascinata dal fantastico esordio di Paolo Banchero, il cestista con origini italiane che promette di indossare presto la maglia della Nazionale azzurra. Banchero ha debuttato con ben 27 punti, rendendosi protagonista del match, con una schiacciata diventata già virale sui social per la sua spettacolarità. Banchero diventa il terzo giocatore a debuttare con almeno 25 punti negli ultimi 30 anni. Purtroppo, però, gli Orlando Magic di Banchero hanno incassato il primo ko della stagione, cedendo a Detroit Pistons per 113-109.

Debutto positivo per i Wizards, che hanno battuto gli Indiana Pacers per 114-107. Buona la prima anche per gli Hawks che hanno vinto al debutto contro i Rockets per 117-107. Esordio amaro per i Nets, che hanno ceduto ai Pelicans per 108-130, nonostante l’ottima prestazione di Durant, a referto con 32 punti. I New Orleans sono stati trascinati al successo da un ottimo Zion Williamson, tornato in campo dopo più di un anno.

Ko anche i Knicks, che hanno ceduto, dopo un tempo supplementare, ai Grizzlies, per 115-112. E’ Morant il miglior realizzatore del match, con 34 punti. Vittoria per i Bulls contro i Miami Heat: il match è terminato col punteggio di 116-108. Protagonista indiscusso della partita un ottimo DeRozan, a referto con 37 punti. I Toronto Raptors portano a casa la prima vittoria, superando di soli 3 punti i Cleveland Cavaliers, ai quali non sono bastati i 31 punti di Mitchell. Sorridono i Timberwolves, che hanno battuto per 115-108 i Thunder, mentre i San Antonio Spurs hanno ceduto agli Hornets per 102-129. Serata da incorniciare per gli Utah Jazz di Fontecchio, in campo solo un minuto, che hanno battuto i Denver Nuggets per 123-102. vittoria anche per i Suns, che hanno trionfato con 2 punti di scarto contro i Mavericks, ai quali non sono bastati i 35 punti, 9 rimbalzi e 6 assist di Doncic. Infine, amaro ko per i Sacramento Kings contro i Blazers: il match è terminato col punteggio di 108-115.