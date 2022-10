MotoGP, Bagnaia vince il Mondiale a Sepang se… Tutte le combinazioni

SportFair

Il gran premio d’Australia ha confermato il momento positivo di Pecco Bagnaia che, nel giro di poche gare, è diventato il favorito numero uno alla vittoria del Mondiale di MotoGP: da -91 a +14, è il grandissimo percorso del pilota della Ducati, autore di una rimonta da impazzire nei confronti di Quartararo.

La gara in Australia si è conclusa con la vittoria a sorpresa di Rins, alle spalle Marc Marquez e proprio Bagnaia. Una caduta ha condizionato il gran premio (e forse il Mondiale) di Quartararo. Il campionato è ormai agli sgoccioli, è altissima l’attesa in vista delle gare del 23 ottobre e 6 novembre in Malesia e a Valencia. Pecco si è messo nelle condizioni di chiudere già a Sepang.

Bagnaia vince il Mondiale a Sepang se…