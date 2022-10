Bagnaia vince il Gp della Malesia, festa rimandata: il Mondiale si decide a Valencia

SportFair

Annullato il primo match point di Pecco Bagnaia. Il Gp della Malesia è stato uno spettacolo puro, fatto di colpi di scena e tanta adrenalina. Bagnaia e Quartararo sono partiti subito bene, guadagnando diverse posizioni al via e balzando in avanti diventando i protagonisti della corsa.

E’ stata la caduta di Jorge Martin, leader della corsa, il primo colpo di scena della gara di Sepang: con l’uscita dello spagnolo della Pramac, Bagnaia è diventato leader del Gp della Malesia.

Il ducatista ha dovuto battagliare con Enea Bastianini: il pilota del team Gresini è stato al comando per qualche giro, prima che Bagnaia tornase nuovamente in testa.

Bagnaia-Bastianini: una doppietta da urlo per la Ducati. Il torinese ha conquistato il Gp della Malesia, ma la festa è rimandata. Quartararo, infatti, è stato autore di una splendida gara e ha chiuso con un terzo posto che gli consente di tenere ancora aperta la lotta per il titolo.

Il Mondiale, infatti, si deciderà a Valencia. Intanto Bagnaia festeggia per la sua settima vittoria. Con lui sul podio Bastianini e Quartararo. Ottimo quarto posto per Bezzecchi, rookie of the year, che ha messo paura a Quartararo per gran parte della gara, seguito da Rins e Marc Marquez. Settimo Jack Miller, mentre Aleix Espargaro ha chiuso la sua gara con un 10° posto.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “vorrei dire che ho fatto la mia migliore partenza di tutta la mia vita, poi ho preso dei rischi per stare davanti agli altri. Ho stressato troppo il posteriore, poi Jorge è caduto purtroppo, ma oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro in ottica campionato ed è la mia settima vittoria, quindi possiamo essere soddisfatti”.

Bastianini: “ho provato a sorpassarlo in ogni modo ma non ce la facevo, non avevo abbastanza trazione per farlo, penso che abbiamo fatto una bellissima bagarre una bellissim agara e adesso ci rimane l’ultima gara della stagione, anche con Gresini, quindi cercheremo di arrivare avanti in campionato”.

Quartararo: “mi sento benissimo. Era un bel po’ che non arrivavo sul podio, ho dato il mio massimo oggi, non avrei potuto fare meglio di così, sono fiero di quello che ho fatto, loro hanno fatto una buona gara ma anche noi. E’ stata una delle mie più belle gare della stagione, possiamo arrivare a Valencia col campionato aperto”.