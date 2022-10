Bagnaia e la scia a Marquez in qualifica in Australia: “se avessi rallentato si sarebbero fermati, ho fatto di necessità virtù”

SportFair

Sono andate in scena al mattino presto le qualifiche del Gp d’Australia di MotoGP. Jorge Martin ha conquistato la pole position a Phillip Island, lasciandosi alle spalle un ottimo Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Non sono mancati i colpi di scena e gli episodi che hanno fatto discutere: Oliveira ha ostacolato Bastianini, e per questo è stato penalizzato, Marquez ha preso la scia di Bagnaia e tanto altro.

Proprio della scia concessa a Marquez ha parlato il ducatista ai microfoni Sky dopo le qualifiche australiane: “se avessi rallentato per farli passare, non mi avrebbero passato ed avrebbero chiuso il gas, arrivando anche a fermarsi in pista. Sappiamo che è così, quindi ho fatto di necessità virtù. Io preferisco sempre avere la strada libera davanti e ho fatto il massimo che potevo, quindi sono contento del risultato che abbiamo fatto, perché comunque la prima fila è fondamentale. Sono soddisfatto“, ha affermato Bagnaia.

“Dal momento in cui non sono in lotta per il titolo con Marc, non aveva senso non spingere. Anche perché, se non lo avessi fatto, mi avrebbero superato degli altri. In futuro bisognerà trovare una strategia diversa, ma oggi, nonostante avessi diverse moto dietro, sono riuscito a fare prima fila, che è la cosa più importante“, ha concluso.