Bagnaia, un tifoso speciale a Valencia: la spinta di Valentino Rossi

E’ già altissima l’attesa in vista del prossimo appuntamento di MotoGP, l’ultima gara della stagione. L’italiano Bagnaia è vicinissimo ad una grandissima impresa, guida la classifica piloti con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo ed è il netto favorito alla vittoria del titolo.

Il pilota della Ducati è in forma, è reduce da una grandissima rimonta nel gran premio a Sepang e ha messo una seria ipoteca per la vittoria finale. La matematica non è ancora arrivata, Bagnaia dovrà aggiungere l’ultimo mattoncino prima della grande festa.

Bagnaia campione a Valencia se…

– chiude la gara davanti a Quartararo

– chiude 14° a prescindere dal risultato di Quartararo

– Quartararo non vince

In caso di arrivo a pari punti, sarà Bagnaia a festeggiare grazie al maggior numero di vittorie nel campionato 2022.

Valentino Rossi a Valencia

Una spinta in più verso la vittoria del Mondiale. E’ stato ufficializzato un ospite di lusso a Valencia per sostenere Pecco Bagnaia, stiamo parlando di Valentino Rossi. Il Dottore non è più un pilota di MotoGP, ma ovviamente è rimasto nell’ambiente ed è grande amico di Bagnaia e una scommessa vinta. Per Bagnaia sarebbe il secondo titolo dopo quello del 2018 in Moto2, proprio con la squadra Vr46. Il primo in MotoGP per un italiano dopo quello proprio del Dottore nel 2009, il secondo per la Ducati a 15 anni dalla vittoria di Casey Stoner e il primo con pilota e moto italiana da Giacomo Agostini in 500 sulla MV Agusta nel 1972. Una giornata destinata ad entrare nella storia dello sport italiano.