Audi sceglie Sauber come “partner strategico”: in Formula 1 dal 2026

Il produttore tedesco ha annunciato ad agosto che entrerà a far parte della F1 come fornitore di propulsori, quando entro quattro anni saranno introdotte nuove normative che prevedono una maggiore potenza elettrica e combustibili sostenibili al 100%. In vista del Gran Premio del Messico, Audi ha detto che la Sauber, che attualmente corre sotto lo stendardo dell’Alfa Romeo, diventerà il loro “partner strategico” per il loro programma di F1 e che la casa automobilistica prevede di acquisire una partecipazione nel Gruppo Sauber.

Audi creerà il propulsore presso la propria base a Neuburg in Germania – dove già più di 120 persone stanno lavorando al progetto – mentre Sauber svilupperà e produrrà la propria auto da corsa presso la sede centrale di Hinwil, in Svizzera. Sauber sarà anche responsabile della pianificazione e dell’esecuzione delle operazioni di gara.

“Siamo lieti di aver acquisito un partner così esperto e competente per il nostro ambizioso progetto di Formula 1“, ha affermato Oliver Hoffmann, membro del consiglio di Audi AG responsabile del programma F1. “Conosciamo già il Gruppo Sauber con la sua struttura all’avanguardia e il team esperto di precedenti collaborazioni e siamo convinti che insieme formeremo una squadra forte“.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sauber, Finn Rausing, ha aggiunto: “Audi è il miglior partner strategico per il Gruppo Sauber. È chiaro che condividiamo valori e una visione e non vediamo l’ora di raggiungere i nostri obiettivi comuni in una partnership forte e di successo“.

Il CEO e Team Principal di Sauber Motorsport, Fred Vasseur, ha dichiarato: “La partnership tra Audi AG e Sauber Motorsport è un passo fondamentale per il nostro team mentre continuiamo a fare progressi verso la parte anteriore della griglia. Diventare la squadra ufficiale dell’Audi non è solo un onore e una grande responsabilità: è l’opzione migliore per il futuro e siamo pienamente fiduciosi di poter aiutare l’Audi a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati per il loro viaggio in Formula 1”.

Adam Baker, amministratore delegato del progetto F1, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di lavorare con un team esperto che ha contribuito a plasmare molte epoche della storia della Formula 1“.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di F1 ha dichiarato: “È un’ottima notizia sapere che Audi avrà una partnership con Sauber per il loro ingresso in Formula 1 nel 2026. La combinazione di questi due nomi è una prospettiva molto eccitante per il nostro sport. Evidenzia il forte slancio che la Formula 1 ha e la fiducia nella nostra strategia per crescere ulteriormente e migliorare lo sport, mantenendo al contempo i nostri piani di sostenibilità per essere Net Zero Carbon entro il 2030 con carburanti sostenibili avanzati nelle auto nel 2026. Non vediamo l’ora di vedendo i loro progressi negli anni a venire e la macchina sulla griglia per la prima gara del team”.

Prima dell’arrivo dell’Audi, l’Alfa Romeo terminerà la sponsorizzazione del titolo della Sauber alla fine della stagione 2023. Il team svizzero continuerà a utilizzare i propulsori Ferrari fino alla fine del 2025, prima di assumere il potere dell’Audi per la stagione successiva.

Audi, che fa parte del Gruppo Volkswagen, afferma che l’espansione della propria struttura di Neuburg in termini di personale, edifici e infrastrutture tecniche dovrebbe “essere in gran parte in atto nel 2023”. Intendono fare i loro primi test del propulsore 2026 in un’auto di prova di F1 nel 2025.