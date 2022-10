L’attaccante Akinfenwa cambia sport: dal calcio al… wrestling, vicino l’esordio del “calciatore più forte al mondo”

SportFair

Saheed Adebayo Akinfenwa è stato un calciatore molto famoso, nel corso della carriera è riuscito a togliersi tante soddisfazioni. Adesso ha deciso di cambiare sport, è pronto al debutto nel mondo del… wrestling. E’ stato un calciatore inglese, di origini nigeriane e che è riuscito a dimostrare il valore nei vari campionati inglesi.

Era una prima punta molto forte fisicamente, nel corso degli anni è migliorato molto anche dal punto di vista tecnico. Akinfenwa è nato a Islington, a nord di Londra ed è di origine nigeriana. E’ stato classificato come il calciatore più forte del mondo in varie edizioni della serie di videogiochi FIFA.

Dopo le prime esperienze minori, la prima svolta è arrivata nel 2004 con il trasferimento al Doncaster. Il rendimento è stato di ottimo livello anche con le maglie di Torquay e Swansea. Altalenante l’esperienza al Millwall, poi è tornato su ottimi livelli con Northampton, Gillingham e Wimbledon. Nel 2016 il passaggio proprio al Wycombe, la sua ultima squadra. Nel 2022 ha annunciato il ritiro dal calcio.

E’ iniziata una nuova vita per Akinfenwa, pronto a mettersi in mostra in un altro sport. E’ previsto per la prossima settimana l’esordio nel wrestling professionistico. “Mi è sempre stato chiesto cosa avrei fatto una volta in pensione e la risposta era sempre ‘nuove esperienze’. Ho avuto la fortuna di fare la cosa che amo per 22 anni, ma quando vai in pensione punti solo alla libertà e a nuove esperienze. Il wrestling per me è un secondo amore”, le dichiarazioni del calciatore al Daily Mail. L’attesa è altissima, Akinfenwa dovrà dimostrare subito il grande talento sul ring.