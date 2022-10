Picchia il figlio di 10 anni in aeroporto: arrestato l’ex giocatore di NBA Ben Gordon

SportFair

Arriva una notizia sconvolgente dal mondo NBA: l’ex giocatore Ben Gordon è stato arrestato per aver colpito il figlio di 10 anni all’aeroporto di New York.

Il bambino è stato portato in ospedale per accertamenti dopo essere stato picchiato dal padre mentre aspettava un volo in aeroporto per Chicago. L’Autorità Portuale è prontamente intervenuta e ha impedito a Gordon di salire sull’aereo, arrestandolo.

L’ex star NBA è stata ammanettata verso le 20:45 di lunedì e suo figlio è stato portato al Long Island Jewish Children’s Hospital per una valutazione.

Gordon è stato processato presso la stazione di polizia dell’Autorità Portuale e le accuse contro di lui sono pendenti. Secondo il Post, due ufficiali dell’Autorità Portuale hanno riportato ferite lievi durante l’arresto, ma al momento non è chiaro come siano stati feriti.

Gordon, ex guardia tiratrice di Chicago Bulls, Detroit Pistons, Charlotte Bobcats e Orlando Magic, è stato arrestato già altre volte in passato, per presunta aggressione e rapina.

Circa una settimana prima dell’incidente, è stato arrestato durante una fermata del traffico per guida con patente contraffatta. È stato arrestato anche altre due volte nel 2017: una per essersi barricato all’interno di un negozio di Mount Vernon di sua proprietà durante un alterco con una donna e un altro caso in cui ha attivato allarmi antincendio nel suo appartamento di Los Angeles nonostante non ci fosse un incendio.