Dramma sfiorato in campo: arbitro colpito da un fulmine | VIDEO

Dramma sfiorato durante una partita di calcio. Un gravissimo episodio si è verificato nel corso di un torneo amatoriale nelle Filippine: l’arbitro è stato colpito da un fulmine. Si tratta di un evento molto raro e spesso letale, l’impatto di un fulmine è considerato uno degli eventi naturali più pericolosi.

Fortunatamente il direttore di gara si è salvato e non ha riportato gravi conseguenze. L’arbitro ha prontamente ricevuto cure dai sanitari e, successivamente, è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi. Le condizioni cliniche sono risultate stabili e l’arbitro non rischia conseguenze dal punto di vista fisico. Solo un grande spavento con il direttore di gara che potrà raccontare una vicenda surreale.

A soccer match in the Philippines was interrupted when the referee was unexpectedly struck by lightning in the middle of the field. Luckily, the ref received medical attention, is in stable condition, and is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/wjbBwmVFjG

— NowThis (@nowthisnews) October 14, 2022