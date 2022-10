Andreas Seppi appende la racchetta al chiodo, annunciato il ritiro dal tennis: “l’ho deciso agli US Open”

SportFair

A 38 anni, dopo 20 di carriera splendida, Andrea Seppi ha deciso di annunciare il suo ritiro dal tennis. Il campione di tennis di Bolzano ha affidato ai microfoni di Rai Sudtirol il suo annuncio: “prima o poi arriva la fine per tutti e a 38 anni non credo ci sia da vergognarsi. Il momento in cui ho deciso che sarebbe stata l’ultima stagione è stato durante gli US Open, dove alla terza partita mi ha fatto di nuovo male la spalla e non sono riuscito a giocare. Ho dovuto accettare questa fine“.

Non poteva mancare un commento su Federer, ritiratosi dal tennis qualche settimana fa: “si, ho giocato nella sua stessa era, e non so se sia stato un bene o un male”.

Seppi, che ha vinto tre titoli ATP, raggiungendo come best ranking il 18° posto al mondo nel 2013, giocherà ancora due tornei: “Napoli e il challenger di Ortisei saranno i miei ultimi tornei. Non ho ancora le idee molto chiare su cosa farò dopo il tennis, ci sono diverse opzioni, vedremo“.