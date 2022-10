L’annuncio di Filippo Ganna: “mollo la bici per un po’, ho bisogno di riposare”

SportFair

Filippo Ganna è reduce da prestazioni entusiasmanti, con il record dell’ora e l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali. Adesso è arrivato il momento di un po’ di riposo, come confermato dal diretto interessato in un’intervista a ‘Repubblica’. “Adesso basta, non toccherò più la bici per tanti giorni. Non so ancora dove andrò in vacanza, ma di sicuro non salirò più su una bici fino al primo ritiro con la Ineos, a Nizza. Ci rivediamo a dicembre”.

Gli ultimi impegni sono stati pesanti dal punto di vista fisico: “ci vogliono testa e gambe in pari proporzioni, 50% testa, 50% gambe. Tenersi dentro quel dolore e andare oltre, oltre e oltre. Non lo farò più. Non prima di dieci anni almeno. È uno sforzo che non si dimentica facilmente. Il record dell’ora perché si portava dietro mesi di lavoro, di aspettative, di paure, tanta fatica, ma anche tanto entusiasmo, tanta voglia di arrivare lontano”.

La delusione del Tour de France è ormai alle spalle: “ho ripensato in quell’attimo all’annata, agli obiettivi che avevo e non ho centrato o per sfortuna, come la crono del Tour, o perché ho trovato altri che andavano di più. Mi sono portato dentro il rammarico di non essere stato competitivo nel momento in cui sentivo di stare bene. Quando le gambe non girano, provo sempre una forma di rabbia verso me stesso. Il giorno dell’inseguimento mi sentivo vuoto, con la schiena a pezzi. La squadra mi ha voluto dentro, me l’hanno chiesto i compagni”.