Alonso sulla penalità: “decisione in grado di condizionare il futuro”

Si avvicina sempre di più l’appuntamento con il gran premio del Messico di Formula 1, la stagione è arrivata ormai nella fase finale. Il campionato è stato già deciso a favore di Max Verstappen, l’olandese si è laureato campione del mondo per la seconda volta consecutiva. Il secondo posto è ancora apertissimo con Leclerc e Perez il lotta come vice-Versteppen.

Nell’ultimo gran premio si sono registrati anche momenti di paura per l’incidente di Fernando Alonso con Stroll. L’auto dello spagnolo è decollata, fortunatamente non si sono verificate conseguenze fisiche. L’ex Ferrari è stato però penalizzato di 30 secondi per aver corso in maniera non sicura poichè il suo specchietto è stato prima traballante e poi si è staccato dalla sua monoposto. L’Alpine ha presentato ricorso.

In conferenza stampa pre-Messico, il pilota Alonso ha affrontato l’argomento. “Ho parlato con Stroll dell’incidente in Texas, lo abbiamo fatto ai box ma anche davanti ai commissari. E’ stato un momento sfortunato della gara. La protesta dopo la gara? Ero molto deluso, ero finito fuori dai punti per la penalità… ma ho fiducia che mi venga restituito dalla FIA il settimo posto. Il mio ottimismo sul ricorso? Perché crediamo che ci siano cose non chiare, cose che non ci sono state mostrate in pista. E se la FIA confermasse la mia penalità, sarebbe una decisione in grado di condizionare il futuro, con tante macchine che rischierebbero di doversi ritirare ad ogni GP. E’ un vaso di Pandora che non vogliamo aprire”.