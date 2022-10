Paura per Alonso: brutto incidente con Stroll, l’auto decolla | VIDEO

SportFair

E’ in corso il gran premio degli Stati Uniti, appuntamento del campionato di Formula 1. La corsa per il titolo è stata già decisa con Max Verstappen che si è laureato campione del Mondo. E’ ancora aperta la corsa al secondo posto con Sainz, Perez, Leclerc e Russell ancora in corsa.

La partenza ha subito regalato emozioni: brutto scatto di Sainz che viene subito superato da Verstappen, poi contatto con le due Mercedes e ferrarista subito costretto al ritiro. Verstappen controlla al primo posto, Leclerc tenta la rimonta. Poi un bruttissimo incidente tra Stroll e Alonso, l’Aston Martin è la più danneggiata, Alonso torna ai box per le riparazioni. Stroll ha leggermente mosso lo sterzo verso sinistra proprio mentre Alonso aveva iniziato la manovra di sorpasso, l’auto dello spagnolo è decollata, fortunatamente senza conseguenze.