Al via mercoledì i Mondiali di ciclismo su pista! Ci sarà anche Ganna: gli orari delle finali e dove seguirli in tv

Vincere impone di vincere e dopo il nuovo primato dell’Ora di 56,792 chilometri stabilito sabato a Grenchen, Filippo Ganna torna subito in pista per i Mondiali in diretta su Eurosport 1 e discovery+. Campione del mondo a inseguimento di Londra 2016, Apeldoorn 2018, Pruszkow 2019 e Berlino 2020, detentore del titolo a squadre di Roubaix 2021 con Liam Bertazzo, Simone Consonni e Jonathan Milan, che sono anche campioni olimpici con Francesco Lamon, Filippo Ganna punta al sesto titolo iridato nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines che accoglierà i Giochi di Parigi 2024.

Filippo Ganna sarà già in pista mercoledì 12 ottobre con il Quartetto a inseguimento, la cui finale è prevista giovedì 13 ottobre, mentre venerdì 14 ottobre sarà il giorno della prova individuale. Ganna non sarà l’unico protagonista italiano dei Mondiali di ciclismo su pista con Elia Viviani e Letizia Paternoster campioni in carica della corsa a eliminazione e Martina Fidanza dello scratch, il quotatissimo Quartetto femminile, Rachele Barbieri campionessa europea di Omnium e Madison con Silvia Zanardi, Vittoria Guazzini impegnata nell’inseguimento e Matteo Bianchi speranza nostrana della velocità.

I Mondiali di ciclismo su pista andranno in onda anche sui canali Rai.

Calendario e programma dei Mondiali su pista

Mercoledì 12 ottobre

Qualifiche dell’inseguimento a squadre femminile e maschile 18:00 Cerimonia di apertura

Cerimonia di apertura 18:30 Qualificazioni sprint a squadre femminili e maschili, finale della 10 km scratch femminile, 1° turno sprint a squadre femminili e maschili, 1° turno inseguimento a squadre maschile, finali sprint a squadre femminili e maschili

Giovedì 13 ottobre

Primo turno keirin maschile, cronometro di qualificazione sprint femminile, ripescaggi keirin maschile, sprint femminile 1/16, secondo turno keirin maschile, sprint femminile 1/8 18:30 Inseguimento a squadre femminile 1ª prova, quarti di finale sprint femminile 1ª prova, keirin maschile 3ª prova, finale dell’inseguimento a squadre maschile, quarti di finale sprint femminile 2ª prova, finale della gara a eliminazione femminile, quarti di finale sprint femminile 3ª prova se necessario, finale del keirin maschile 7ª-12ª prova, finale del keirin maschile, finale della 15 km scratch maschile, finale dell’inseguimento a squadre femminile

Venerdì 14 ottobre

Qualificazione della cronometro maschile di 1 km, gara scratch dell’omnium femminile, qualificazione dell’inseguimento individuale maschile, gara a tempo dell’omnium femminile 18:30 Finale della 40 km a punti maschile, semifinale sprint femminile 1a gara, gara ad eliminazione dell’omnium femminile, semifinale sprint femminile 2a gara, finale della 1 km a cronometro maschile, semifinale sprint femminile 3a gara se richiesta, finale dell’inseguimento individuale maschile, finale sprint femminile 1a gara, finale omnium femminile a punti, finale sprint femminile 2a gara, finale sprint femminile 3a gara se richiesta

Sabato 15 ottobre

Qualificazione cronometro 500 m donne, qualificazione cronometro sprint uomini, gara omnium scratch uomini, sprint uomini 1/16, qualificazione inseguimento individuale donne, sprint uomini 1/8, gara omnium tempo uomini 17:30 finale 500 m a cronometro donne, quarti di finale sprint uomini 1a gara, finale 30 km Madison donne, gara a eliminazione omnium uomini, quarti di finale sprint uomini 2a gara, finale inseguimento individuale donne, quarti di finale sprint uomini 3a gara se necessario, finale omnium uomini a punti

Domenica 16 ottobre