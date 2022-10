SportFair

Il sabato di attività in pista a Singapore inizia col piede sbagliato. I piloti della Formula 1 sono fermi ai box in attesa di poter scendere in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore. Sul circuito di Marina Bay, infatti, è arrivata la pioggia.

La FIA ha comunicato che la sessione di prove partirà in tempo, ma che la pit lane rimarrà chiusa. Il tempo, dunque, sta scorrendo a Singapore, ma i piloti sono ancora fermi ai box.