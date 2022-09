Zarco-Marquez, scintille dopo le qualifiche: “mi ha fatto perdere tempo”

SportFair

Le qualifiche di MotoGP in Giappone si sono concluse con la pole position di Marquez, lo spagnolo è tornato su alti livelli dopo l’infortunio e l’operazione ma il risultato è stato anche condizionato dalla pista bagnata. La gara sembra destinata a portare ribaltoni, in particolar modo i piloti in corsa per il titolo sono in grado di rimontare. Al secondo posto Zarco.

Proprio il francese è stato durissimo con Marc Marquez, nel mirino un episodio nel finale delle qualifiche, l’accusa nei confronti dello spagnolo è stata quella di aver rallentatato il giro finale. “Se ci siamo chiariti? Almeno ne abbiamo parlato. Mi sono trovato davanti Marc nel T1, ha frenato tardi alla Curva-3, dopo che già nelle prime due aveva rallentato, per cui non ero sicuro di quello che avrebbe fatto di lì a poco. Per quel motivo ho perso tempo e non ho completato un buon T1. Penso che siano cose che non si fanno. Sono il primo a rispettarlo per quello che fa in pista, per come sia tornato dall’infortunio, ma per quanto visto ad Aragon al via della gara, e per quanto successo oggi, credo che non sia giusto nascondersi e stare zitti. Se fa qualcosa che ritengo non giusto, io lo dico”, le parole di Zarco ai microfoni di Sky Sport MotoGP.