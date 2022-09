Zandvoort si tinge di Orange! Verstappen in pole al Gp d’Olanda: secondo Leclerc

SportFair

Una giornata intensa ed emozionante con i motori. Dopo le qualifiche di MotoGP del Gp di San Marino, l’attenzione si è spostata tutta a Zandvoort, dove sono appena terminate le qualifiche del GP d’Olanda di Formula 1.

I tifosi orange festeggiano per una fantastica pole position del padrone di casa Max Verstappen, che nonostante un fine settimana tutto in salita per un problema al motore, è riuscito a brillare questo pomeriggio.

L’olandese si lascia alle spalle le Ferrari di Leclerc e Sainz. Quarto tempo per Hamilton, seguito da Perez, finito a muro a fine sessione.

Le parole dei top-3

Verstappen: è incredibile, specialmente dopo ieri che è stata una giornata difficile, abbiamo lavorato tutta la notte per ribaltare la situazione. Siamo tutti vicini, ma qui è pazzesco. Abbiamo lavorato parecchio, ma oggi è stato di nuovo piacevole da guidare.

Leclerc: ci sono andato molto vicino, Max è stato più veloce. La nostra macchina è migliorata giro dopo giro, ma domani ci proveremo. Siamo molto più forti rispetto allo scorso weekend e questo è bello da vedere e per domani penso che ilnostro passo gara sia molto forte, quindi dovremo fare una buona partenza e poi vedremo.

Sainz: è stato un giro pulito, senza errori, mancava quell’ultimo mezzo decimo o decimo per battere Charles o Max. Non è stata una qualifica semplice, ma alla fine abbiamo fatto un lavoro discreto. E’ molto dura su questa pista, soprattutto con queste macchine un po’ pesanti. Penso che domani sarà una giornata interessante, succederanno tante cose anche se è difficile superare su questa pista, penso che ci saranno tante opportunità anche a livello strategico.