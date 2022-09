WWE Survivor Series, per la prima volta nella storia protagonisti i match di WarGames

SportFair

La WWE® (NYSE: WWE) ha annunciato che a Survivor Series si terranno incontri di WarGames sia maschili che femminili. Il Premium Live Event – denominato WWE Survivor Series WarGames – si svolgerà sabato 26 novembre dal TD Garden di Boston.

È la prima volta nella storia che gli incontri di WarGames si svolgeranno in un evento targato WWE.

I match di Survivor Series WarGames maschili e femminili vedranno squadre di Superstar WWE entrare in un’enorme gabbia d’acciaio che circonda due ring. L’incontro inizia con un membro di ciascuna squadra che si affronta, prima che vengano aggiunti altri concorrenti con il passare dei minuti. Una volta che tutte le Superstar hanno partecipato ai WarGames, la vittoria può essere ottenuta tramite pinfall o sottomissione.

I biglietti per Survivor Series WarGames sono attualmente in vendita tramite Ticketmaster e l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul WWE Network. Ulteriori informazioni su Survivor Series WarGames saranno annunciate nelle prossime settimane.