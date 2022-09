WWE, Roman Reigns batte Drew McIntyre a Cardiff e resta campione

SportFair

È Solo Sikoa, il fratello degli Usos, a consegnare la vittoria a Roman Reigns, che si conferma ancora una volta Undisputed WWE Universal Champion. “The Tribal Chief” sorpassa forse lo scoglio più duro nei suoi storici due anni di regno e batte Drew McIntyre. Ma alla fine del match “The Scottish Warrior” riceve l’ovazione dell’arena e di Tyson Fury, inizialmente seduto in mezzo al pubblico e poi arrivato sul ring dopo il conto di 3 decisivo. Fury era stato fondamentale durante la contesa, impedendo a Theory di incassare il Money in the Bank.

Uno spettacolo immenso di fronte a 62.296 spettatori al Principality Stadium di Cardiff (Galles), per Clash at the Castle, uno degli eventi più attesi dell’anno in casa WWE. Pedigree, mosse, contromosse, citazioni a Randy Orton, un pubblico totalmente partecipe e un match memorabile fra Seth Rollins e Matt Riddle: lo vince The Visionary, con un super Stomp dalla seconda corda.

Per la prima volta dal novembre 2002 gli ex campioni di coppia Edge e Rey Mysterio hanno fatto squadra. E la combo 619-Spear porta alla vittoria le due leggende, che battono il Judgment Day e fanno impazzire il pubblico presente in arena. Ma al termine del match arriva un inatteso voltafaccia, con Dominik che attacca prima Edge e poi suo padre Rey Mysterio, voltando le spalle ai suoi alleati.

Grande apparizione anche per l’italiano Giovanni Vinci, che torna a far parte dell’Imperium al fianco di Ludwig Kaiser e del leader Gunther. Il Ring General si è reso protagonista di un match a 5 stelle, vinto contro uno degli idoli di casa, l’irlandese Sheamus. A Cardiff era presente anche il leggendario Bret Hart, grande protagonista di SummerSlam 1992, ultimo Premium Live Event in Europa (a Wembley) prima di questo.

Ecco i risultati dei match:

Kick Off Match

Vincitori: Madcapp Moss & The Street Profits vs Alpha Academy & Austin Theory

6 Women Tag Team Match

Vincitrici: Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky vs Bianca Belair, Alexa Bliss & Asuka

Intercontinental Championship

Vincitore: Gunther vs Sheamus

SmackDown Women’s Championship

Vincitrice: Liv Morgan vs Shayna Baszler

Tag Team Match

Vincitori: Edge & Rey Mysterio (w. Dominik) vs The Judgment Day (w. Rhea Ripley)

Single Match

Vincitore: Seth Rollins vs Matt Riddle

Undisputed WWE Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns vs Drew McIntyre