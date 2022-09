WWE, Giovanni Vinci debutta a SmackDown: è il primo italiano inserito stabilmente nel main roster

SportFair

Un altro tassello nella carriera di Giovanni Vinci. Il membro dell’Imperium è il primo italiano a essere inserito in pianta stabile nel roster di SmackDown: tornato al fianco dell’Intercontinental Champion Gunther e di Ludwig Kaiser sabato scorso a Clash at the Castle (primo Premium Live Event in Europa in 30 anni), Vinci si è esibito ieri notte in un grandioso 3 vs 3 A SmackDown.

L’Imperium ha sconfitto The Brawling Brutes (Sheamus, Ridge Holland e Butch) e Giovanni ha subito rubato la scena, ottenendo il decisivo conto di 3 finale ai danni di Ridge Holland, dopo la classica Imperium Bomb in combo con Ludwig Kaiser.

Dopo essere diventato il primo campione italiano in 43 anni dai tempi di Bruno Sammartino (con l’NXT Tag Team Championship) ora l’altoatesino alza ancora di più il livello. E’ SmackDown la sua nuova casa.