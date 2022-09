Williams-Latifi, le strade si separano: sui social l’annuncio del team di Formula 1

SportFair

Bisogna aspettare ancora una settimana prima di rivedere in azione i piloti della Formula 1, ma intanto si parla del mondo a quattro ruote per un importante annuncio.

La Williams, infatti, ha comunicato oggi, con un tweet, che Latifi non sarà più un pilota della scuderia di Wantage: “Williams Racing e Nicholas Latifi si separeranno alla fine della stagione 2022. Vogliamo ringraziare Nicky per il suo impegno e il duro lavoro negli ultimi 3 anni e augurargli tutto il meglio per le prossime fasi della sua carriera“, si legge nella nota.

“Quindi, mi separo da@WilliamsRacing alla fine dell’anno. Onorato di averli rappresentati negli ultimi 3 anni. Un enorme ringraziamento a tutto il team: è stato un viaggio incredibile e mi sono goduto ogni secondo. Determinato a chiudere positivamente il 2022. 6 gare rimaste!“, ha scritto Latifi sui suoi profili social.