Tripletta italiana nel Warm Up di Misano: Bastianini il più veloce, bene Bagnaia e Marini

Si avvicina sempre di più il gran premio di San Marino, la stagione in MotoGP è entrata nella fase decisiva. Si è concluso anche il Warm Up, ultimo appuntamento prima della gara. Jack Miller ha conquistato la pole position, poi la coppia italiana formata da Bastianini e Bezzecchi. In quarta posizione lo spagnolo Vinales, quinto Bagnaia a causa di una penalizzazione. In difficoltà Quartararo e Esparagaro.

La classifica piloti è sempre più aperta, Quartararo continua a guidare la graduatoria, Espargaro non è così lontano e Bagnaia è in grande spolvero, il ducatista ha recuperato tanti punti nelle ultime gare.

Il Warm Up si è concluso a favore di Bastianini, protagonista di un ottimo tempo. In seconda posizione Bagnaia, poi Marini, Quartararo, Vinales e Martin. Settimo Espargaro, nono Bezzecchi.