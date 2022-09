Wanda Nara e Icardi si separano, questa volta è vero: sui social l’annuncio

SportFair

Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati una delle coppie più chiacchierate dell’anno a causa della loro crisi matrimoniale. Tutto è nato dal presunto tradimento di lui con la China Suarez: nonostante i tentativi di ricucire, è evidente che qualcosa si sia rotto definitivamente e adesso, dopo mesi di tira e molla a confermare la separazione è proprio la showgirl argentina.

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, ma data la mia esposizione e le speculazioni è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli“, queste le parole di Wanda Nara sui social dopo una serie di Storie Instagram nelle quali già alcune risposte ai fan che le chiedevano “sei sola?“, oppure “da quanto stai con Icardi“, avevano messo dubbi: “erano 9 anni“, aveva risposto infatti la showgirl, parlando al passato. Wanda Nara non fa il nome di Icardi nel suo annuncio, ma parlando di separazione e di figli sembra ovvio che faccia riferimento al suo matrimonio col calciatore argentino del Galatasaray.

Solo ieri Mauro Icardi, invece smentiva le insistenti voci sulla loro rottura: “come già mi è stato chiesto mille volte, lo chiariamo fin dall’inizio.. No! Non siamo separati. Sta terminando questo impegno lavorativo che ha preso in Argentina e tra pochi giorni la ritroveremo a casa, perché sia ​​a me che ai bambini manca molto. Ovviamente i programmi di gossip e gli spettacoli vendono le bugie, ma ci siamo più che abituati e a volte ci piace giocare un po’ con così tante sciocchezze che loro inventano e di tanto in tanto li nutriamo, finché quello che parlano e inventano cade a pezzi per il suo stesso peso. Ti amo Wanda“, aveva scritto nelle Storie Instagram rispondendo alla domanda di un fan. Storia poi cancellata.