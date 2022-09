Colpo del Milan in 10, la Sampdoria si ferma ancora. L’Inter allontana la crisi, il Napoli vince all’ultimo respiro

SportFair

Successo con il brivido per il Milan nell’anticipo serale della sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio in Champions League sul campo del Salisburgo, in campionato è una serissima candidata alla vittoria dello scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha vinto sul campo della Sampdoria, nonostante l’inferiorità numerica.

Il Milan si schiera con De Ketelaere, Messias, Leao e Giroud, i padroni di casa rispondono con Djuricic, Caputo e Sabiri. Partenza sprint della squadra di Stefano Pioli che passa in vantaggio dopo appena 6 minuti: grande azione del solito Leao, l’ex Crotone Messias non sbaglia. Traversa colpita da Djuricic, poi il gol annullato a De Ketelaere. Al 47′ la partita cambia, Leao viene espulso per doppia ammonizione. Dieci minuti più tardi il pareggio: Djuricic è bravissimo a tagliare sul primo palo e di testa anticipare tutti. Il Milan non molla e si procura un calcio di rigore, Giroud è freddo e regala tre punti importantissimi a Pioli, 1-2 il risultato finale.

Quanta fatica per il Napoli nel primo match della sesta giornata del campionato di Serie A. Grande prestazione dello Spezia, la compagine di Gotti continua a giocare con coraggio. Assente Osimhen, il tecnico Spalletti si affida a Kvaratskhelia, Raspadori e Politano. Tante occasioni sul piede dell’ex Sassuolo che però non sembra in giornata. Lo Spezia ci prova in contropiede e non mancano le occasioni pericolose. La gara è indirizzata sullo 0-0, all’89’ è proprio Raspadori a far esplodere il Maradona per il definitivo 1-0. Il Napoli momentaneamente al primo posto con 14 punti.

Continua il momento altalenante dell’Inter, la squadra ha confermato le difficoltà anche nella sesta giornata del campionato di Serie A. Ancora out Lukaku, il tecnico Simone Inzaghi si affida alla coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, il Torino risponde con Sanabria e la sorpresa Vlasic. La prima occasione è per Lautaro Martinez, il Torino risponde proprio con Vlasic. Il primo tempo si conclude senza grossi sussulti. Il secondo tempo si apre con un colpo di testa di Sanabria, risposta di Handanovic. Contrasto aereo col gomito di Sanabria su Calhanoglu, l’arbitro tira fuori il rosso, poi interviene il Var che trasforma la sanzione in un giallo. Handanovic salva ancora su Rodriguez, al 67′ un’altra risposta su Vlasic. L’estremo difensore nerazzurro è in grande giornata e si supera su Radonjic. Finisce 1-0, nel finale il gol decisivo di Brozovic. L’Inter sale a 12 punti e respira.