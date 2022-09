Van der Poel, spunta il VIDEO di quanto accaduto in Australia: furioso insegue dure ragazzine in mutande

SportFair

Van der Poel è finito nelle pagine di tutti i giornali sportivi, nei giorni scorsi, non per i risultati ottenuti in sella alla sua bici ai Mondiali di ciclismo di Wollongong, ma per uno spiacevole episodio avvenuto alla vigilia della prova in linea.

L’olandese 27enne, infatti, è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione dopo essere stato denunciato dai genitori di due ragazzine che nella notte lo hanno disturbato ripetutamente in hotel. Van der Poel è stato multato dal giuidice in un processo anticipato e ha avuto l’ok per tornare a casa, ma non potrà mettere in piede in Australia per i prossimi 3 anni e adesso, sui social spuntano alcune immagini dell’accaduto.

Circola infatti un video, girato dalle stesse ragazzine, che mostra in un brevissimo frame, Van der Poel che esce dalla sua stanza infuriato e in slip. Secondo alcuni testimoni il ciclista avrebbe inseguito le ragazze fino alla loro camera, dove ha urlato davanti anche ai genitori, che infastiditi dalla violazione della loro privacy, hanno chamato la polizia.