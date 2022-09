Che paura per Gasly a Singapore durante le FP2: l’Alpha Tauri prende fuoco ai box | VIDEO

SportFair

E’ in corso a Marina Bay la seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore di Formula 1. Dopo due anni senza gara, i piloti sono tornati in terra malese per un weekend di gara spettacolare, al termine del quale Verstappen potrebbe anche festeggiare il suo secondo titolo iridato consecutivo.

Non mancano i colpi di scena: durante le FP2 del Gp di Singapore, ai box di Alpha Tauri si è vissuto un piccolo spavento. Mentre i meccanici spostavano la monoposto di Gasly, con a bordo il pilota francese, la vettura ha preso fuoco, sembra dopo che è stato collegato il fuel connector.

Lo staff Alpha Tauri ha prontamente spento il principio di incendio con un estintore, mentre Gasly è subito saltato fuori dalla vettura, scappando dalle fiamme. Nulla di grave, per fortuna.