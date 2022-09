Un VIDEO hard di Ikone sul web: la verità sul calciatore della Fiorentina

SportFair

Jonathan Ikone è riuscito a mettersi in mostra con la maglia della Fiorentina, si è sempre dimostrato un calciatore affidabile. Si tratta di un giocatore di grande talento, classe 1998 e che ha già dimostrato tutto il valore. E’ un attaccante in grado di giocare in vari ruoli del reparto offensivo. E’ cresciuto nelle giovanili del Psg ed è stato preso in considerazione anche dalla prima squadra, poi il prestito al Montpellier e il passaggio al Lilla.

E’ stato acquistato dalla Fiorentina e l’avvio è stato positivo. E’ anche nel giro della Nazionale francese. Nel frattempo è stato vittima di una brutta vicenda fuori dal campo. Nelle ultime ore sul web sta circolando un video hard in cui spacciano Ikone come protagonista. Come confermano le immagini non si tratta del calciatore della Fiorentina, ma di un’altra persona. Su Twitter si sono registrati tanti messaggi da parte degli utenti che hanno associato Ikone al video, immediata è arrivata la smentita.