A Monza le Frecce Tricolori nonostante i buoni propositi della F1, Vettel contro Mattarella: “ha quasi 100 anni e fa scelte egoistiche”

Al Gp di Monza non sono di certo mancate le polemiche. L’appuntamento italiano, svoltosi ieri, sta facendo ancora parlare per quanto accaduto sul finale, e per la conclusione della gara dietro alla Safety Car, ma non solo.

Sebastian Vettel, infatti, è finito sotto i riflettori per il suo sfogo contro il Circus. Il tedesco è impegnato da anni ormai nella lotta per la sostenibilità e vedere ieri l’esibizione delle Frecce Tricolori non gli ha fatto affatto piacere.

“Ho sentito che il Presidente italiano ha insistito affinché venisse eseguita l’esibizione aerea, ha circa 100 anni, quindi credo che sia difficile per lui andare oltre queste cose egoistiche. La F1 aveva promesso che le esibizioni aeree non ci sarebbero più state, ha ceduto alle richieste del Presidente anche se i cartelli che vengono affissi in circuito ogni weekend parlano di certi obiettivi da raggiungere per rendere il mondo un posto migliore. Se ci si fissa degli obiettivi non si dovrebbe fare come certi Paesi che trascurano il fatto che non li raggiungeranno mai”, queste le parole dell’ex ferrarista a racefans.net.

Il tedesco si è scagliato contro la F1 che ha dichiarato di voler raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2030.