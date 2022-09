Verso il Gp di Singapore: Carlos Sainz si prepara con un intenso allenamento che simula le difficili condizioni malesi | VIDEO

SportFair

Mentre i piloti di MotoGP sono in Giappone per un nuovo round del Motomondiale, i colleghi della Formula 1 si godono un’ultima settimana di ‘relax’ in vista del prossimo appuntamento stagionale.

I campioni delle 4 ruote torneranno in pista a Singapore, in uno dei Gp più difficili per quanto riguarda le condizioni climatiche e atmoferiche. In terra malese, infatti, i piloti soffrono molto il caldo e l’umidità e questo rende la loro gara, all’interno dell’abitacolo, davvero intensa.

Bisogna dunque arrivare preparati all’appuntamento: Carlos Sainz ha pubblicato oggi un video in cui mostra il suo allenamento specifico proprio per l’appuntamento di Singapore.

Una sessione di cyclette all’interno di un… bagno turco, dove il tasso di umidità è davvero elevatissimo. “Le situazioni estreme richiedono misure estreme… Preparandomi per Singapore!!”, ha scritto lo spagnolo della Ferrari sui social.