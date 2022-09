La verità di Totti sulla rottura con Ilary Blasi: “ho trovato messaggi sul suo telefono. Lei e il padre hanno svuotato le cassette di sicurezza”

SportFair

Francesco Totti ha deciso di uscire allo scoperto sulla rottura del matrimonio con Ilary Blasi. Dopo le ultime voci e indiscrezioni, il calciatore ex Roma ha svelato tutti i dettagli della crisi con la showgirl. “Non è vero che sono stato io il primo a tradire. Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta. Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c’è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni”, le parole a ‘Il Corriere della Sera’.

Poi i dettagli: “a settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno”. Poi si parla di messaggi scoperti sul telefono di Ilary (“qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me”). Su Noemi Bocchi, la sua nuova compagna: “sono caduto in depressione e ne sono uscito grazie a lei, che è l’opposto di Ilary”.

L’ex capitano della Roma ammette: “ora si andrà per avvocati. Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me. Temo che con Ilary finirà in tribunale. Spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia. Di sicuro, io adesso mi taccio. Non so se si è capito, ma questo pomeriggio mi è costato sei mesi di vita. Avrei preferito mille volte darle un’intervista per parlare di calcio e della Roma, che porto sempre nel cuore”.

I rapporti con Ilary ormai sono ai minimi storici: “Ilary mi ha portato via la mia collezione di orologi, ci sono anche alcuni Rolex di grande valore, ha svuotato con il padre le cassette di sicurezza”.