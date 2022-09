Annemiek van Vleuten e Remco Evenepoel, i volti vincenti della Vuelta di Spagna: i segreti dei trionfi e gli aneddoti

SportFair

Grande soddisfazione per l’Italia del ciclismo femminile nell’ultima tappa della Vuelta di Spagna. La passerella conclusiva si è conclusa a favore dell’azzurra Elisa Balsamo che si è imposta nettamente allo sprint, successo sulla belga Lotte Kopecky e su Marta Bastianelli. La piemontese ha sfruttato un’azione della compagna Elisa Longo Borghini.

L’olandese Annemiek van Vleuten ha conquistato la classifica generale, la 39enne aveva già vinto il Giro d’Italia e il Tour de France in questa stagione. Oggi ha completato il grande percorso, conquistando un risultato mai riuscito in passato nel ciclismo femminile.

Chi è Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten è una ciclista olandese. Tante imprese realizzate durante la carriera: la Coppa del mondo su strada nel 2011 e il World Tour nel 2018 e nel 2021, due medaglie olimpiche a Tokyo 2020 (argento in linea, oro a cronometro), un titolo mondiale in linea (nel 2019) e due a cronometro (nel 2017 e 2018), un titolo europeo in linea (nel 2020), un Tour de France (nel 2022) e tre Giri d’Italia (nel 2018, nel 2019 e nel 2022). Nel corso della carriera è stata protagonista con DSB Bank, Nederland Bloeit, Rabo, Bigla, Orica, Mitchelton e Movistar.

Chi è Remco Evenepoel

In campo maschile si è registato il trionfo di Remco Evenepoel, autore di una Vuelta di Spagna strepitosa. Il 22enne belga ha ormai messo alle spalle il terribile infortunio del 2020. Nel 2018 la vittoria del Mondiale juniores sia a cronometro che nella prova in linea.

Evenepoel ha costruito il suo successo anche grazie all’alimentazione. “Sono più leggero che mai. Ero ancora più agile alla Liegi, ma ora sono 2 kg più leggero di quando sono diventato professionista. Ora sono più specifico su dieta e allenamento per perdere massa muscolare”. Il belga ha ridotto la presenza pane e noci. Le patatine fritte il suo cibo preferito, senza dimenticare il gelato: “ho perso tre chili nelle ultime settimane. Domenica (il 28 agosto ndr.) ho mangiato un gelato, tre palline di vaniglia con alcuni ‘condimenti’. Avrei voluto prenderne ancora, o magari una buona pizza, ma devo mangiare sano per essere al top”.

Dopo alcune tappe è stato visto bere un liquido rossastro: un estratto di ciliegia piuttosto ricco di antiossidanti e privo di additivi, è una bevanda di recupero.