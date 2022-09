Bottas, ma che fai? Valtteri completamente nudo nella sauna alla vigilia del Gp di Singapore | VIDEO

SportFair

E’ tutto pronto a Marina Bay per il Gp di Singapore di Formula 1. Un appuntamento che manca da qualche anno: l’ultimo Gp fu nel 2019, con la vittoria di Vettel davanti a Leclerc.

La gara di Singapore mette a dura prova i piloti, che arrivano a perdere fino a 3 kg durante il GP: per l’occasione, infatti, tutti i campioni delle quattro ruote si sono allenati in condizioni ‘estreme’. Sainz ha mostrato il suo intenso allenamento in cyclette dentro a sauna per simulare l’alto livello di umidità di Singapore, ma è stato Valtteri Bottas a sorprendere tutti.

Il 33enne finlandese ha postato infatti un video che lo ritrae completamente nudo seduto in una sauna con addosso solo un cappello da renna. Il pilota dell’Alfa Romeo ha mostrato il momento nel quale impostava la temperatura della sauna per poi bagnare il carbone all’interno.

“Preparazione per Singapore per alcuni, rituale finlandese quotidiano per noi“, ha affermato Bottas nella clip. “Alcuni lo chiamano allenamento di calore ma per altri è solo un rituale quotidiano“, ha aggiunto nella didascalia.

Non è la prima volta che Bottas trova un modo estremo per prepararsi a una grande gara: a maggio, infatti, il finlandese aveva nuotato nudo nelle acque gelide di Aspen.