Valentino Rossi come coach? Bagnaia svela: “gliel’ho chiesto, ma…”

E’ tutto pronto ad Aragon per un nuovo round del Motomondiale. Pecco Bagnaia è motivato a far bene e proseguire la sua scia di vittorie, nel tentativo di accorciare ulteriormente le distanze dal leader Quartararo.

Alla vigilia della gara spagnola, nella quale tornerà in pista Marc Marquez, Bagnaia, intervistato da Sky, ha parlato della possibilità di avere Valentino Rossi come coach: “io ho chiesto a Valentino di farmi da coach, ma lui ancora non se la sente. Vediamo se nel tempo riuscirà ad aiutarmi ancora. Gli ho chiesto se riuscirà a venire a qualche gara, per vedermi da fuori e fare il tifo per me da coach, mi ha risposto che quando verrà mi aiuterà. Speriamo che il prossimo anno venga più spesso, è bravo come coach“, ha affermato.

“Secondo me ci sono quattro piloti che possono fare davvero la differenza, perché da rivali hanno fatto la differenza, portando qualche miglioria, vedendo la pista in modo diverso: Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, credo che Stoner e Rossi possano essere due vantaggi immensi nel ruolo di coach, vale lo stesso anche per Pedrosa. Lorenzo è diverso, ti può aiutare perché ha sempre avuto una visione delle cose più avanti rispetto a tutti, come Marc Marquez. Semmai riuscissi a portare Rossi con me come coach, sarebbe una roba incredibile: Vale è molto bravo in questo ruolo perché è sempre stato molto analitico su tutto, riesce a veder bene le cose, anche da casa“, ha concluso.