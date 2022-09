Gesto inaccettabile ad Aragon, uomini del team Max Racing tentano di fermare Adri Fernandez: le scuse di Biaggi | VIDEO

Scene incredibili oggi ad Aragon, nella giornata delle qualifiche del nuovo round del MotoMondiale. Durante la Q2 della Moto3, infatti, si è registrato un episodio davvero antisportivo.

Sui profili social della Tech3 è stato pubblicato un video nel quale si vede palesemente che due uomini di un’altra squadra tentano di fermare Adri Fernandez all’uscita dai box.

“Questo è ciò che è successo nella Q2 della #Moto3 oggi. Ad Adri Fernandez è stato negato di lasciare nel gruppo buono per il tempo QP, da un’altra squadra. Inaccettabile“, ha scritto il team taggando la MotoGP nel tentativo di attirare l’attenzione e sperando in un provvedimento.

E’ intervenuto poi sui social anche Max Biaggi: “comportamento inaccettabile! Ci scusiamo pubblicamente con il Tech3 Racing Team e Adriàn Fernàndez. Un’azione non richiesta, pericolosa che non può essere in alcun modo giustificata dal nostro codice etico! I responsabili saranno adeguatamente puniti“, ha scritto l’ex pilota, scusandosi per il comportamento degli uomini del suo team.

Unacceptable behavior!

We publicly apologize to the Tech3 Racing Team and Adriàn Fernàndez.

An unsolicited, dangerous action that cannot be justified in any way by our code of ethics!

Those responsible will be appropriately punished. https://t.co/Hia5Usr3U0

— Max Biaggi (@maxbiaggi) September 17, 2022