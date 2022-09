Uno-due Ferrari nelle FP1 a Monza: Leclerc e Sainz in testa, le Mercedes più veloci di Verstappen

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del GP d’Italia a Monza, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. I tifosi italiani sono pronti a trascinare la Ferrari verso un risultato importante. Le ultime gare per la Rossa non sono state positive, si sono verificati gravi problemi di strategia, affidabilità e errori dei piloti. In più le prestazioni della monoposto hanno registrato un passo indietro nelle ultime gare. Max Verstappen è in un momento magico, il vantaggio in classifica sugli avversari è netto.

Si sono concluse le Fp1. La prima notizia riguarda proprio Verstappen: la Red Bull ha deciso di sostituire il motore endotermico e l’olandese partirà con 5 posizioni di penalità in gara. Il tempo più veloce è stato realizzato da Leclerc, subito dietro l’altro ferrarista Sainz. In terza e quarta posizione le due Mercedes di Russell e Hamilton. Solo quinto Verstappen.