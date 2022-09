SportFair

Esordio facile per Janniks Sinner al torneo ATP di Sofia. Il tennista italiano, numero 10 del ranking ATP, ha superato il suo avversario, il portoghese Borges, numero 93 al mondo, in soli due set.

La sfida di questo pomeriggio è terminato dopo un’ora e 26 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-4. Sinner stacca quindi il pass per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città bulgara, nei quali sfiderà il vincente del match Vukic-Verdasco.