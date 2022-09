Trevor Sinclair alza il polverone: chi è l’ex calciatore che ha scatenato il caos con un tweet sulla Regina Elisabetta

SportFair

L’Inghilterra continua a piangere la morte della Regina Elisabetta, è stato un lutto che ha colpito tutto il mondo. Continuano ad arrivare le manifestazioni di lutto e cordoglio dal mondo del calcio, è stata presa anche una decisione sul prossimo weekend sportivo: tutte le partite del turno di Premier League sono state posticipate. Si sono scatenate anche clamorose polemiche a causa di un tweet dell’ex calciatore Trevor Sinclair proprio in riferimento alla morte della Regina.

“Il razzismo è stato bandito in Inghilterra negli anni ’60 e gli è stato permesso di prosperare, quindi perché i neri e i mulatti dovrebbero piangere?!”, ha scritto l’ex calciatore del Manchester City. Il messaggio ha scatenato tantissime reazioni e non sono mancate le offese nei confronti dell’inglese che è stato costretto a cancellare il profilo sui social.

In tanti hanno chiesto un provvedimento da parte di talkSPORT, nel dettaglio il licenziamento. “abbiamo cercato di entrare in contatto con Trevor Sinclair in seguito alle opinioni espresse sul suo account Twitter. talkSPORT non supporta le opinioni espresse e sta indagando sulla questione”, si legge in un tweet pubblicato dalla radio britannica.

L’ex presidente del Crystal Palace Simon Jordan ha condannato il messaggio dell’ex centrocampista. “Trev, non sono davvero sicuro che sia un pensiero appropriato, per non parlare di twittare. Il Paese ha perso una persona molto importante e il rispetto e il valore dovrebbero essere i sentimenti prevalenti, non la divisione!”.

Chi è Trevor Sinclair

Trevor Sinclair è un ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista. La prima esperienza da calciatore è stata con la maglia del Blackpool, poi il passaggio al QPR. Si è dimostrato un calciatore affidabile, l’avventura più importante è stata con la maglia del Manchester City. Nel 2007 il passaggio al Cardiff. E’ stato anche nel giro della Nazionale inglese.