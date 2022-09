Totti e Ilary Blasi tornano a vivere nella mega villa all’Eur: separati in casa in attesa del divorzio

SportFair

E’ stata la notizia più chiacchierata degli ultimi mesi. Stiamo parlando della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il calciatore ex Roma e la showgirl hanno deciso di lasciarsi dopo 20 anni d’amore e tre figli. Sono circolate tante indiscrezioni, da presunti tradimenti a nuovi amori, la coppia non è mai uscita allo scoperto ufficialmente su nuove relazioni.

L’ultimo capitolo della vicenda è a sorpresa: Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati sotto lo stesso tetto. La coppia non è ritornata insieme, semplicemente ha deciso di condividere gli spazi in comune in attesa della separazione. Il luogo sarà la mega villa dell’Eur con la possibilità di dividere gli spazi senza problemi di privacy. In sostanza saranno separati in casa, come scrive il Corriere della Sera.

L’intenzione di Ilary Blasi e Totti è quella di collaborare per tutelare i figli: come anticipato da Repubblica l’ex giallorosso e la showgirl puntano a lasciare la residenza dell’Eur a Cristian, Chanel e Isabel, alternandosi loro. Legalmente Ilary e Francesco sono ancora marito e moglie, la settimana appena iniziata sarà decisiva per andare avanti con tutte le carte del divorzio.