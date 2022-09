Totti-Blasi, è guerra! Sarà il tribunale a decidere: l’offerta dell’ex Pupone è troppo bassa, le richieste di Ilary

SportFair

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti fa ancora parlare. Dopo le varie indiscrezioni sui motivi e le tempistiche della rottura, adesso a finire sotto i riflettori sono gli accordi per la separazione.

Sembra infatti che la presentatrice italiana abbia rispedito l’offerta dei legali dell’ex Pupone che, secondo Ilary Blasi, avrebbe offerto poco per l’assegno economico. Sembra dunque che i due si stiano lasciando proprio in guerra e che l’accordo consensuale sia lontanissimo.

Sarà quindi il tribunale civile a decidere per Totti e Blasi, per l’affidamento dei figli e la spartizione del patrimonio familiare. Secondo il Corriere, Ilary Blasi chiede 20 mila euro di alimenti per sè e altri 17.500 per i tre figli, per un totale di 37.500 euro mensili, mentre Totti aveva offerto 7 mila euro mensili complessivi per Cristian, Chanel e Isabel e niente per l’ex moglie.